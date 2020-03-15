ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мар /ПРАЙМ/. Трое пассажиров поезда госпитализированы в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как контактировали с женщиной, у которой есть подозрение на коронавирус, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.

"В связи с подозрением на коронавирус у пассажирки поезда "Москва — Новый Уренгой", ехавшей до станции Киров, в Новоуренгойскую центральную городскую больницу госпитализированы трое пассажиров поезда, контактировавших с женщиной. С ними работает отдельная группа медиков, пациенты изолированы", — говорится в сообщении.

Как пояснили журналистам в департаменте здравоохранения ЯНАО, состояние всех троих оценивается как удовлетворительное.

"На сегодня они здоровы. Окончательный диагноз можно будет поставить не ранее, чем через 14 дней. Все это время пациенты будут оставаться в стационаре под наблюдением врачей", — подчеркнули в ведомстве.

Остальные пассажиры вагона, прибывшие на территорию автономного округа, в контакт с женщиной из Кирова не вступали, тем не менее, у всех пассажиров взяли анализы, результаты которых озвучит ямальское управление Роспотребнадзора, отметили в депздраве. За ними также устанавливается наблюдение врачей, они будут находиться в условиях самоизоляции в течение двух недель.

Согласно данным регионального правительства, случаев заражения коронавирусной инфекцией на Ямале нет. Под медицинским наблюдением находятся 42 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщал о 63 зарегистрированных случаях COVID-19 в РФ, из них 60 у граждан России, два у граждан Китая, один у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны два гражданина КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. Позже стало известно о выявленном случае заражения в Подмосковье у гражданина Венесуэлы, прибывшего из Италии.