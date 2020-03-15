МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" организует спецрейсы для возврата своих клиентов из Европы на родину и рекомендует пассажирам регулярно проверять статус бронирования на сайте авиакомпании и электронную почту. "Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов в Европу

Ранее "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения приостановил выполнение ряда рейсов в Европу.

"В связи с временным прекращением полетов по ряду направлений "Аэрофлот" реализует специальную программу рейсов в европейские города для возвращения российских пассажиров "Аэрофлота", имеющих билеты на даты вылета 16 марта и позднее. Специальные рейсы для возвращения на территорию РФ будут организованы в связи с прекращением регулярного авиасообщения", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Перевозчик обращает внимание, что изменение даты и времени вылета будет произведено однократно без обращения пассажира и направлено на адрес электронной почты, указанный при бронировании.

"Аэрофлот" рекомендует пассажирам, находящимся в европейских странах, регулярно проверять статус бронирования на сайте авиакомпании, а также обновлять электронную почту", — отмечает перевозчик.

Изменения будут произведены для рейсов из Москвы в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Барселону и другие города.