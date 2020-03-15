ТАШКЕНТ, 15 мар — ПРАЙМ. Южнокорейская авиакомпания Asiana airlines в воскресенье чартерным рейсом доставила 212 пассажиров из Сеула в Ташкент, в основном граждан Узбекистана, все они были помещены на двухнедельный карантин в одном из санаториев под Ташкентом, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения республики.

Узбекистан с 1 марта временно приостановил авиасообщение с Южной Кореей из-за активного распространения нового типа коронавируса в этой стране. За это время авиакомпания Uzbekistan airways двумя чартерными рейсами доставила из Сеула в Ташкент 432 пассажира, в том числе 20 граждан России. Все они были помещены на двухнедельный карантин в санаториях в Ташкентской области. По данным узбекских властей, всего в марте планируется организовать четыре чартера между столицами двух стран, в том числе южнокорейскими авиакомпаниями.

"Чартер Asiana airlines прибыл сегодня в Ташкент в 20.30 (18.30 мск), на его борту 212 пассажиров, главным образом граждане Узбекистана, граждан России на борту не было", — сказал представитель минздрава.

По данным ведомства, все пассажиры третьего чартера помещены на двухнедельный карантин в один из санаториев под Ташкентом.

В воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики сообщило, что 15 марта в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19. Позднее правительство страны приняло решение с 16 марта приостановить авиа- и автодорожное сообщение с другими странами, спустя три дня будет приостановлено и сообщение по железной дороге. Власти страны организуют чартерные авиарейсы для эвакуации граждан страны, находящихся за рубежом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.