МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Минпромторг, Минэкономразвития и Минсвязи, переехавшие в 2019 году в здание в "Москва-Сити", переводят часть работников на удаленный режим, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Соответствующий приказ глав трёх министерств подписан в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве и направлен на усиление мер профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) в правительственном комплексе, расположенном в башне "IQ-квартала" в "Москва-Сити".

"Руководителям структурных подразделений поручено максимально обеспечить возможность удаленной работы сотрудников. Особое внимание будет уделено беременным и многодетным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, лицам старше 55 лет, а также сотрудникам, добирающимся до работы несколькими видами транспорта", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, усиливаются меры внутриобъектного и пропускного режима, введен замер температуры тела прибывающих работников. Сотрудникам рекомендуется также ограничить перемещение между этажами без необходимости.

"На время действия приказа ограничиваются служебные командировки и проведение выездных контрольных и проверочных мероприятий. Приказано минимизировать количество проводимых совещаний, требующих очного присутствия сотрудников ведомств, в пользу видео- и конференцсвязи. Также предписано ограничить проход сторонних посетителей, в том числе иностранных граждан, в здание правительственного комплекса", — добавили в пресс-службе Минэкономразвития.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались. По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять из них заразились уже в стране, пять человек уже выздоровели и выписаны.