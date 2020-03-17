МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" попросила содействия Росавиации и МИД РФ для скорейшего решения вопроса с получением разрешения властей Черногории для вывоза россиян, сообщил журналистам представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Источник в авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ранее во вторник сообщил РИА Новости, что более тысячи пассажиров лоукостера остаются в закрытой для авиарейсов из-за коронавируса Черногории, компания направила все необходимые запросы на разрешение вывозных рейсов, но вопрос до сих пор не решен.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с вывозом российских пассажиров из Черногории. Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице. Для скорейшего решения вопроса получения разрешения властей Черногории мы обратилась за содействием в Росавиацию и министерство иностранных дел РФ", — сказал Демин.

"Аэрофлот" обладает всеми необходимыми провозными емкостями для немедленного вывоза пассажиров и готов выполнить чартерные рейсы на основании соответствующего разрешения. Мы очень надеемся на скорейшее урегулирование вопроса со стороны властей Черногории", — добавил он.

Власти Черногории ранее приостановили международное авиасообщение из-за коронавируса.