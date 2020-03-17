МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ожидает разрешения властей Черногории для вывоза клиентов в Москву после закрытия этой страной международного авиасообщения из-за коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Источник в авиакомпании "Победа" ранее во вторник сообщил РИА Новости, что более тысячи пассажиров лоукостера остаются в закрытой для авиарейсов из-за коронавируса Черногории, компания направила все необходимые запросы на разрешение вывозных рейсов, но вопрос до сих пор не решен.

"Победа" ожидает разрешения властей Черногории для вывоза клиентов в Москву. Лоукостер планировал выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта 2020 года, однако по решению правительства Черногории воздушное пространство страны закрыто", — говорится в сообщении.

"В настоящий момент в Тивате остаются около 1000 клиентов "Победы", и авиакомпания прикладывает все усилия для получения разрешения властей Черногории на их вывоз", — добавили в пресс-службе.

Власти Черногории ранее приостановили международное авиасообщение из-за коронавируса.