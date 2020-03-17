МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Росавиация и МИД РФ принимают меры для получения разрешений у авиавластей Черногории на вывоз россиян, сообщила РИА Новости представитель Росавиации.

"В связи со сложившейся ситуацией Росавиацией совместно с МИД России принимаются меры для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории на выполнение полетов российским авиакомпаниям с целью вывоза граждан Российской Федерации с территории Черногории", — сказала она.