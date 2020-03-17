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МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Росавиация и МИД РФ принимают меры для получения разрешений у авиавластей Черногории на вывоз россиян, сообщила РИА Новости представитель Росавиации.

"В связи со сложившейся ситуацией Росавиацией совместно с МИД России принимаются меры для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории на выполнение полетов российским авиакомпаниям с целью вывоза граждан Российской Федерации с территории Черногории", — сказала она.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ранее во вторник попросила содействия Росавиации и МИД РФ для скорейшего решения вопроса с получением разрешения властей Черногории для вывоза россиян. Кроме того, лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сообщил, что ожидает разрешения властей Черногории для вывоза клиентов в Москву.

Источник, близкий к авиавластям РФ, ранее сообщил РИА Новости, что правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию из страны россиян доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов.

Власти Черногории приостановили международное авиасообщение из-за коронавируса.