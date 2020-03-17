МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. ФКУ "Упрдор "Центральная Россия" планирует заключить договор с российско-германским совместным предприятием "Автобан" на ремонт участка федеральной трассы М-2 "Крым" в Московской области с ценой контракта почти в 3,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Ранее компания объявила электронный аукцион с объектом закупки: "Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Капитальный ремонт автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной на участке км 95+000 — км 108+000, Московская область". Согласно документации, исполнителю предстоит выполнить работы с 1 мая 2020 года по 30 ноября 2021 года. Источник финансирования работ – федеральный бюджет РФ.

В системе госзакупок появился итоговый протокол комиссии, из которого следует, что на аукцион заявился только один участник — ООО "СП "Автобан".

"Заключить контракт с участником аукциона в электронной форме ООО "СП "Автобан"… по начальной (максимальной) цене контракта 3,35 миллиарда рублей с учетом НДС", — говорится в решении комиссии. Данных о заключенном договоре пока нет.

ООО "СП "Автобан" основано в 1995 году германской фирмой Wirtgen и российскими дорожно-строительными организациями.