ХЕЛЬСИНКИ, 18 мар /ПРАЙМ/. В связи с распространением коронавируса с 20 марта временно приостанавливается движение поезда по маршруту "Таллин — Петербург — Москва", сообщил в среду глава государственной компании Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) Эрик Лайдвеэ.

"Сегодня (18 март — ред.) вечером РЖД проинформировали нас о том, что с 20 марта движение поезда временно прекращается с целью обеспечения безопасности пассажиров и борьбы с распространением вируса. Просим пассажиров, уже купивших билеты, связаться со службой поддержки клиентов", — сказал Лайдвеэ порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены рейсы в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией, Молдавией, Украиной и другими странами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.