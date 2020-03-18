МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает ряд рейсов в США, ОАЭ, Португалию, сообщается на сайте компании.

"Временно будут приостановлены полёты "Аэрофлота" в/из Москвы в… Майами (США) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Лос-Анджелес (США) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Вашингтон (США) с 24 марта по 30 апреля 2020 года, Дубай (ОАЭ) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Лиссабон (Португалия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

"С 29 марта "Аэрофлот" продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва-Нью-Йорк-Москва", — отмечает компания.

Кроме того, авиакомпания "Россия" приостанавливает рейсы из Санкт-Петербурга в Лондон. "Аэрофлот" также сократит количество рейсов в Баку, Бишкек и Париж.