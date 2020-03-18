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МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Большая часть международных пассажирских поездов в марте перестанет курсировать между Россией и Белоруссией за исключением девяти составов из Москвы и Санкт-Петербурга из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении РЖД.

"В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. В том числе сохраняется курсирование 9 поездов в российско-белорусском сообщении: № 2/1 Минск – Москва, № 4/3 Брест – Москва, № 26/25 Гродно, Минск – Москва, № 28/27 Брест – Москва, № 40/39 Полоцк – Москва, № 52/51 Брест, Минск – Санкт-Петербург, № 84/83 Гомель – Санкт-Петербург, № 96/95 Брест – Москва, № 7/8 Москва – Брест", — говорится в сообщении.

Компания напоминает, что в соответствии с распоряжением правительства РФ для нераспространения новой коронавирусной инфекции въезжать в Россию с 18 марта до 1 мая разрешено только гражданам России. Граждане Белоруссии смогут следовать только поездами из России в Белоруссию.

Возврат денег за неиспользованные билеты будет производиться без взимания дополнительных плат и сборов. Пассажирам надо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

РЖД сообщали ранее, что сохранят поезда в сообщении с Белоруссией и после закрытия границ из-за коронавируса 18 марта, однако въехать в Россию смогут лишь граждане РФ.