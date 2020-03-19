ВЛАДИВОСТОК, 19 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", открывает продажу авиабилетов на летнее расписание на регулярные рейсы между островами Курильской гряды – Итуруп, Кунашир и Шикотан, сообщает компания.

Совместный проект "Авроры" с авиакомпанией "Авиашельф" запущен в конце 2019 года по инициативе правительства Сахалинской области для повышения транспортной доступности островного региона.

"Период перевозки — с 29 марта по 24 октября 2020 года… В летнем расписание на самом востребованном маршруте Кунашир – Шикотан — Кунашир добавлен еще один рейс, который будет выполняться по средам, а на маршруте Кунашир – Итуруп — Кунашир рейс перенесен с субботы на воскресенье", — сообщает перевозчик.