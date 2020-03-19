МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Компания под управлением T.A.Management (ООО "Управление транспортными активами") отменила зарубежные командировки и ограничила передвижение сотрудников внутри страны, часть персонала переведена на удаленную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании.

"В целях защиты здоровья работников, компании под управлением T.A.Management (ООО "Управление транспортными активами") приняли профилактические меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции…. В частности, отменены заграничные командировки сотрудников и ограничено их служебное передвижение внутри страны. Часть офисного персонала переведена на удалённый режим работы", — сообщили в пресс-службе.

Управляющая компания отмечает, что личные контакты сотрудников береговых служб с экипажами судов в процессе обработки грузов ограничены, всё общение происходит через мобильные устройства, для работы на судах выдаются дополнительные средства защиты, включая маски.

В пресс-службе добавили также, что контроль за соблюдением гигиенических норм усилен, организована санитарная обработка мест общего пользования и транспортных средств для перевозки персонала, закуплены медпрепараты, средства гигиены и дезинфицирующие средства для фельдшерских пунктов.

"Все компании под управлением T.A.Management продолжают работу в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед партнерами и обеспечивая высокое качество предоставляемых услуг", — добавили в пресс-службе.

T.A. Management (ООО "Управление транспортными активами") осуществляет управление российскими предприятиями судоходного, стивидорного и логистического рынков: ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" и ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" на Северо-Западе России, АО "Туапсинский морской торговый порт" и АО "Таганрогский морской торговый порт" на Юге страны, Волжское и Северо-Западное пароходства, логистический оператор ООО "Универсальный Экспедитор".