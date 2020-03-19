МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Председатель "Деловой России" Алексей Репик предложил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову в условиях распространения коронавируса не брать плату с большегрузов, чтобы избежать дефицита промтоваров. Письмо главы объединения есть в распоряжении РИА Новости.

Репик просит Белоусова включить ряд предложений объединения в план первоочередных действий кабмина по снижению негативных последствий коронавируса для экономики.

В частности, чтобы не допустить дефицита промтоваров в случае резкого изменения потребительского поведения, связанного с опасениями граждан, предлагается: "Временно приостановить взимание платы с грузовиков, имеющих максимальную массу свыше 12 тонн (система "Платон")".

По мнению Репика, стоит разрешить вести разгрузочно-погрузочные работы вблизи жилых домов в ночное время и отменить штрафы за ведение этих работ. Кроме того, необходимо обеспечить бесплатную парковку автомобилей, осуществляющих доставку продуктов питания для крупных торговых сетей.

В случае усиления режима контроля передвижения в городах и между ними "Деловая Россия" предлагает организовать оперативную выдачу необходимых пропусков для транспорта и физлиц.