ВЛАДИВОСТОК, 20 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", на фоне коронавируса продлила приостановку рейсов с Сахалина на Хоккайдо до 15 апреля, сообщает в пятницу перевозчик.

Наибольшее число заразившихся в Японии – на острове Хоккайдо — 154 человека. Ранее "Аврора" заявила о прекращении работы на направлении Южно-Сахалинск — Саппоро с 7 марта. Власти Сахалина сообщали, что запрет на авиасообщение продлится до особого распоряжения.

"Авиакомпания "Аврора", согласно поручению правительства РФ, приостанавливает полеты из Южно-Сахалинска в Саппоро с 29 марта по 15 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

Пассажиры с билетами на рейсы HZ4536/HZ4537 на этот период могут вернуть их или переоформить. Россияне, находящиеся в Саппоро, за информацией могут обратиться к местному представителю авиакомпании "Аврора" по телефонам +81 112 22 1433, +81-90-4870-5434.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.