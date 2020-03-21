ТАШКЕНТ, 21 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит спецрейсом 199 россиян из Ташкента в Москву после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зараженных увеличилось до 41. Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан организуют чартеры на родину. Ранее авиакомпании Uzbekistan Airways и "Аэрофлот" доставили чартерными авиарейсами около 1 тысячи россиян из Ташкента в Москву.

"Очередной чартер Uzbekistan Airways вылетел 21 марта из Ташкента в Москву в 19.20 (17.20 мск — ред.). На борту — 199 граждан России", — сказал представитель посольства.

По его словам, в субботу также ожидается чартер Uzbekistan airways по маршруту Ташкент – Новосибирск, а на 24 и 26 марта — спецрейс "Аэрофлота" в Шереметьево для вывоза российских граждан.

В понедельник посольство сообщило, что начало составлять списки россиян для чартеров. Дипмиссия просит всех желающих направлять заполненный опросный лист на электронную почту консульского отдела. В настоящий момент из российских авиакомпаний только "Аэрофлот" формирует спецрейсы для возвращения граждан РФ из Узбекистана.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 зараженных.