МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным положительно оценил решение обеспечить транзит через РФ граждан Белоруссии, возвращающихся на родину авиатранспортом из третьих стран, премьеры обсудили меры по противодействию коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина РФ.

"В ходе обсуждения мер по противодействию новой коронавирусной инфекции Сергей Румас дал позитивную оценку решению правительства Российской Федерации обеспечить транзит через территорию Российской Федерации граждан Республики Беларусь, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран", — говорится в сообщении.