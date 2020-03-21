МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает рейсы в ряд стран, включая Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию, сообщается на сайте компании.

"Временно будут приостановлены полёты Аэрофлота в/из Москвы в… Дели (Индия) с 22 по 28 марта 2020 года, Хельсинки (Финляндия) с 23 марта по 2 апреля 2020 года, Стокгольм (Швеция) с 23 марта по 17 апреля 2020 года, Баку (Азербайджан) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Загреб (Хорватия) с 24 марта по 19 апреля 2020 года, София (Болгария) с 27 марта по 17 апреля 2020 года, Афины (Греция) с 24 марта по 18 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.