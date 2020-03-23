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ЛОНДОН, 23 мар /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. МИД Великобритании призвал граждан из-за коронавируса немедленно вернуться в страну, будут вводиться дальнейшие ограничения на поездки, говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.

"Всем британцам, находящимся за границей и постоянно проживающим в Британии, рекомендуется вернуться в страну сейчас же. Международные поездки становятся крайне ограниченными, последуют дальнейшие закрытия маршрутов полетов, наземных границ и региональные ограничения. Британцы за границей должны связаться с туроператорами и авиаперевозчиками незамедлительно", — говорится в распространенном МИД заявлении Рааба.

Министр напоминает, что в настоящее время коммерческие перевозки в Британию пока осуществляются.

Данная рекомендация касается туристов и тех британцев, кто находится за границей в краткосрочной поездке. Тем же, кто является одновременно резидентом других стран и проживает в них, рекомендовано следовать указаниям местных властей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.