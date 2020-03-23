МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Санкт-Петербургский ГУП "Пассажиравтотранс" объявил аукцион на услуги финансовой аренды (лизинга) 60 газовых автобусов большого класса, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,1 миллиарда рублей, следует из данных с сайта госзакупок.

Согласно материалам закупки, автобусы с пассажировместимостью не менее 100 человек должны быть выпущены в 2020 году. Сроки поставки: с 1 по 30 ноября 2020 года. Срок финансовой аренды (лизинга): 48 месяцев.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,1 миллиарда рублей, это собственные средства предприятия.

Заявки принимают до 8 апреля, проведение аукциона назначено на 10 апреля.