ВЛАДИВОСТОК, 24 мар /ПРАЙМ/. Чартерный рейс из Таиланда во вторник привез на Камчатку 267 человек, признаков респираторных инфекций у них не выявлено, сообщает правительство региона.

"Сегодня, 24 марта, в главной воздушной гавани полуострова приземлился плановый чартерный рейс из Таиланда. На его борту находились 267 человек. Специалисты камчатского управления Роспотребнадзора провели санитарный контроль в отношении прибывших туристов. Им измерили температуру, раздали памятки и собрали необходимую информацию… Прибывших с признаками респираторных инфекций на борту судна не выявлено", — говорится в сообщении.

Власти подготовили специальный транспорт, который помог развезти людей по домам. Ожидается, что это поможет уменьшить количество контактов вернувшихся на Камчатку с теми, кто в последнее время не покидал пределы полуострова.

Еще один чартерный рейс с камчатскими туристами прибудет 8 апреля. Вероятно, он станет последним подобным рейсом — авиасообщение с большинством зарубежных стран в ближайшее время будет приостановлено.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.