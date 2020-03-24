ХАБАРОВСК, 24 мар /ПРАЙМ/. Хабаровский аэропорт из-за коронавируса ограничил обслуживание всех международных рейсов, прекратив со вторника остававшиеся рейсы в Японию, сообщает правительство Хабаровского края.

На прошлой неделе из Хабаровска еще выполнялись регулярные рейсы в Бангкок (Таиланд) и Токио (Япония), чартерные рейсы в Камрань и Фукок (Вьетнам), Утапао и Пхукет (Таиланд). Рейсы по другим зарубежным направлениям были отменены ранее.

"С сегодняшнего дня прекращено выполнение полетов в Японию. Рейсы во Вьетнам, Таиланд и Южную Корею осуществляются только для возвращения российских граждан. Авиасообщение с КНР было приостановлено ранее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зарубежные рейсы с вернувшимися хабаровчанами в аэропорту встречают представители Роспотребнадзора. За 30 минут до прибытия пассажиров в международном терминале включаются две установки для обеззараживания воздуха, кварцеватели работают во время обслуживания и еще 30 минут после окончания обслуживания пассажиров. На это время вентиляция в блоке прибытия отключается.

Сообщается, что в помещениях аэропортов и железнодорожных вокзалов в крае четыре раза в сутки проводится полная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Сотрудники, обслуживающие пассажиров, в обязательном порядке работают в масках и перчатках.

В Хабаровском крае зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом, еще около 700 человек находятся на домашнем карантине, в том числе на карантин отправлены жильцы одного из подъездов жилого дома, чей сосед госпитализирован с этой инфекцией.