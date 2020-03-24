ТАШКЕНТ, 24 мар /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" во вторник доставит спецрейсом еще 322 россиянина из Ташкента в Москву после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зараженных увеличилось до 46. Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан организуют чартеры на родину.

"Очередной спецрейс "Аэрофлота" вылетел 24 марта из Ташкента в Шереметьево в 4.30 (2.30 мск — ред.). На борту — 322 гражданина России", — сказал представитель посольства. По его словам, в среду также запланирован чартер авиакомпании Uzbekistan Airways из столицы Узбекистана во Внуково.

По данным дипмиссии, на сегодняшний день "Аэрофлот" и Uzbekistan Airways доставили чартерными авиарейсами 1888 россиян из Ташкента в Москву и Новосибирск после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.