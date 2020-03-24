МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Вывозить из России сппецпоездом будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия, заявили журналистам в МИД России.

Ранее правительство России поручило из-за коронавируса организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины из России на родину и россиян с Украины. Поезд уйдет из Киева 27 марта, из Москвы обратно 28 марта.

"В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба… депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом", — сказали в МИД.