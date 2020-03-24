МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Внуково" на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса закрывает вход и выход из терминала А на минус первом этаже, сообщается на странице аэропорта в Twitter.

"Мы вынужденно закрываем вход и выход из терминала А на минус первом этаже. Для входа в терминал со ст. Аэроэкспресса и автобусных остановок, пожалуйста, используйте вход на первом этаже (выход из подземного перехода через павильон)", — говорится в сообщении.

"Для входа на станцию Аэроэкспресса и прохода к автобусным остановкам, пожалуйста, используйте выход из терминала на первом этаже и вход в подземный переход через наземный павильон через дорогу на привокзальной площади", — отмечает аэропорт.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Ранее в ходе коллегии Росавиации глава ведомства, первый замминистра транспорта РФ Александр Нерадько говорил, что называются разные суммы убытков авиакомпаний РФ из-за таких ограничений, в частности, звучат суммы более чем в 100 миллиардов рублей за год.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 заболевших.