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МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания Azur Аir не получила от властей ОАЭ разрешение на два вывозных рейса из Дубая, сообщила РИА Новости представитель компании.

"В настоящее время есть сложности с возвратом из Дубаи туристов двух рейсов — в Москву и в Красноярск, в общей сложности 536 человек. Власти ОАЭ не дают разрешения на рейсы, которые планировались к вылету ещё 24 марта", — сказала представитель компании.

Ранее в среду в пресс-службе лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сообщили, что авиавласти ОАЭ аннулировали ранее выданное разрешение на вывозной рейс авиакомпании, а её самолет рейса Москва — Дубай вынужден сесть в Махачкале для ожидания решения вопроса. Лоукостер обратился за помощью в МИД. Росавиация сообщала, что власти РФ принимают исчерпывающие меры для обеспечения вывоза россиян из Дубая. Позднее источник, близкий к "Аэрофлоту", также сообщил, что ОАЭ пока не дала разрешения "Аэрофлоту" на вывозной рейс из Дубая.

Россия и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России по состоянию на 25 марта подтверждены 658 случаев.