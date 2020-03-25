МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. АО "Тулажелдормаш" планирует поставить ОАО "РЖД" 18 выправочно-подбивочно-отделочных машин за 2,6 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Ранее РЖД объявили аукцион на поставку 18 машин, предназначенных для Московской, Горьковской, Северной, Юго-Восточной, Куйбышевской, Свердловской, Южно-Уральской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог. Цена каждой машины — 144,4 миллиона рублей без НДС. Сроки поставки – июль-август 2020 года.

Начальная цена контракта составляла 2,599 миллиарда рублей без НДС.

Согласно итоговому решению комиссии, победителем аукциона признано акционерное общество "Тулажелдормаш", предложившее 2,586 миллиарда. Комиссия постановила заключить договор с победителем аукциона. Пока данных о заключенном контракте в системе госзакупок нет.

Выправочно-подбивочно-отделочная машина — путевая машина, предназначенная для выполнения работ при среднем и капитальном ремонте, а также при строительстве железнодорожного пути.