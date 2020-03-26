ВЛАДИВОСТОК, 26 мар /ПРАЙМ/. Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта "Морской старт" еще не прибыло в приморский порт Славянка, его подход ожидается в понедельник, сообщил РИА Новости капитан морского порта Посьет Сергей Белоусов.

Судно Xin Guang Hua с платформой Odyssey покинуло Лонг-Бич в США 2 марта, его прибытие в Славянку ожидалось 30 марта. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду сообщил, что стартовая платформа уже в порту Славянка.

"(Платформа) еще не прибыла. Подход специализированного судна ожидаем в понедельник, в первой половине дня", — сказал Белоусов. По его словам, ожидается, что в понедельник судно придет на рейд и будет оформляться.

Ранее в Славянку прибыли командное судно, с которого осуществляется управление и подготовка к пуску. До этого оба судна базировались в Лонг-Бич в США.

В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

В декабре 2019 года группа S7 сообщала, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. По данным группы, новым портом приписки плавучей платформы станет Славянка южнее Владивостока, в 80 километрах от границы с КНДР. Как заявлял РИА Новости гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук, подписан годовой договор на стоянку (пока компания не найдет или не построит себе базовый порт) и ремонт.

В рамках покупки "Морвского старта" группе S7 перешел весь имущественный комплекс проекта: сборочно-командное судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром — подвижная стартовая платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.