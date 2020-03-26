МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Союз "Объединение вагоностроителей", куда входят крупнейшие российские производители грузовых вагонов, из-за ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса подготовил предложения с рядом мер поддержки отрасли на общую сумму более 40 миллиардов рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Среди мер — отсрочка платежей по уплате налогов и сборов организациями вагоностроения, а также кредитам/займам на срок не менее 6 месяцев.

Предлагается субсидировать затраты, связанные с оплатой больничных и переводом работников железнодорожного машиностроения на карантин, а также предоставить и распределить субсидии из госбюджета бюджетам субъектов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Объединение внесло в список мер поддержки субсидирование затрат на производство грузовых вагонов с улучшенными техническими характеристиками и покупателей этого подвижного состава, в том числе лизинговые компании.

В число идей также вошли разработка мер по повышению объемов закупки продукции железнодорожного машиностроения компаниями с долей участия РФ, ограничение производства неинновационных вагонов с нагрузкой на ось 23,5 тонны; внедрение программы развития вагоностроения с использованием только инновационных тележек.

Такие меры, говорится в документе, позволят обеспечить финансовую устойчивость предприятий, сохранить свыше 20 тысяч рабочих мест, рабочих коллективов путем отправки в оплачиваемые отпуска и расширения квалификации, снизить кредитную нагрузку на предприятия ж/д машиностроения, реализующие проекты по модернизации производств и т.д.