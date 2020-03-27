МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Российские лизинговые компании считают преждевременным оценивать, насколько серьезно может просесть рынок на фоне ситуации с рублем и пандемией коронавируса и ожидают первого эффекта ближе к 2021 году, в то же время отмечая необходимость наращивания господдержки из-за сложностей в экономике, свидетельствует опрос лизингодателей, проведенный РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России по состоянию на 26 марта подтверждено 840 случаев. Российский рубль значительно ослаб из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

"То, как нынешняя ситуация повлияет на рынок лизинга в целом и на финансовые показатели отдельных компаний, будет зависеть от продолжительности, масштабов и географического охвата коронавируса. Пока дать оценку проблематично из-за высокой неопределенности по тому, как ситуация будет развиваться дальше", — считает генеральный директор "ВТБ Лизинга", председатель совета НП "Лизинговый союз" Дмитрий Ивантер.

"… Ситуация меняется очень быстро, и насколько глубоким окажется кризис, а также какое влияние он окажет на бизнес, предсказать невозможно. Сейчас говорить нужно не о размере чистой прибыли, а о выживании компаний, возможности исполнять свои обязательства и сохранять рабочие места", — прокомментировала управляющий директор "Альфа-Лизинга" Ольга Гришина, отвечая на вопрос РИА Новости, как ситуация с коронавирусом скажется на чистой прибыли компаний по итогам года.

НЕ ПРОСЯДЕТ ТОЛЬКО МЕДЛИЗИНГ

Гендиректор автолизинговой компании "Европлан" Александр Михайлов полагает, что меньше всего от ситуации с рублем и коронавирусом пострадает сегмент лизинга медицинского оборудования. Он отмечает, что вторичные эффекты от общего спада экономики в 2020 году появятся у лизинговых компаниях в 2021-2022 годах.

"Резкие спады в некоторых сегментах рынка (авиа- и ж/д перевозки) и снижение спроса в других отраслях, связанных с инвестициями в дорогостоящие средства производства (автомобили, различные виды оборудования, кроме медицинского), отразятся двумя волнами: в 2020 прибыль снизится за счет снижения платежной дисциплины уже действующего портфеля, и в 2021-2022 годах — за счет снижения нового бизнеса из-за снижения спроса на новое оборудование", — говорит Михайлов.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Ивантер считает, что в текущей экономической ситуации меры госсубсидирования будут являться необходимым условием для поддержания стабильности финансовой системы. "Такие меры уже принимаются в значительном количестве стран. Лизинговое сообщество сейчас ведет активную дискуссию по поводу наиболее актуальных мер, есть разные мнения, скоро выйдем с предложениями. Вероятно, нужны будут меры по организации финансирования тех компаний, которые будут испытывать проблемы с ликвидностью", — сказал он.

"На наш взгляд, помощь государства сейчас просто необходима и в первую очередь малому и среднему бизнесу, тем, кто лишился заказов и фактически работы в этот период. Например, налоговые льготы, субсидии, различные варианты каникул, в том числе, по аренде, кредитам и лизингу, все эти меры помогут смягчить нагрузку на частный бизнес. Также необходима поддержка со стороны ЦБ РФ и пересмотр подходов к резервированию из-за реструктуризаций кредитов, которые также сейчас могут спасти бизнес", — отмечает Гришина из "Альфа-Лизинга".

"ВТБ Лизинг" отмечает, что сейчас наибольшее давление происходит на железнодорожный сегмент, который в целом переживает этап коррекции вниз, и мировой судоходный бизнес, а также автоперевозчиков. Объемы торговли и перевозки пассажиров сжались, компании сокращают расходы. "По данным сегментам мы уже видим обращения от компаний с просьбой снизить платежную нагрузку на ближайшие год-два. Работаем с такими запросами, индивидуально подходим к решению задач наших клиентов", — отмечают в компании.

Игроки рынка считают, что в нефтегазовом сегменте ввиду волатильности цен на сырье и существенных сроков проектов последствия текущей ситуации могут проявится в 2021 году, если рынок не стабилизируется.

"В автомобильном сегменте из-за валютных колебаний поставщики начали коррекцию цен. Количество обращений клиентов за лизингом серьезно выросло, но, скорее всего, уже в следующем месяце пойдет на спад. Вероятно, автолизинговому рынку придется пересмотреть амбициозные планы роста в свете общих макроэкономических рисков…. Очень важен максимально быстрый старт программы субсидирования от Минпромторга", — считает Дмитрий Ивантер из "ВТБ Лизинга".

Гришина считает, что в части новых лизинговых сделок необходимо увеличение дотаций государства на субсидирование аванса лизингополучателей при покупке колесной, строительной и дорожной техники. "Так как выделенные 2 миллиарда рублей несравнимы с суммами субсидий за прошлые годы и почти не поддержат отечественный бизнес в кризис", — добавила она.

"Целевая поддержка и целевые льготы малому бизнесу сейчас как никогда актуальны…. Ситуация, в которой сегодня работает бизнес, вынужденная, поэтому предприниматели вправе рассчитывать на стабилизирующую роль государства. Помимо поддержки государства, крайней важна и готовность финансовых институтов, работающих с малым бизнесом, с вниманием подойти к добросовестными клиентам, которые столкнулись со сложностями", — говорит Михайлов из "Европлана".