МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Специальный поезд, который привезет россиян на Родину из-за ситуации с коронавирусом, отправится в пятницу вечером из Киева в Москву, сообщали РИА Новости в РЖД.

Между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинёв. Курсировали лишь составы Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ. Однако в связи с COVID-19 курсирование и этих поездов было остановлено.

Правительство РФ поручало из-за коронавируса организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины из России на родину и россиян с Украины. РЖД в день опубликования поручения сообщали, что спецпоезд для вывоза россиян согласован.

Он будет состоять из 18 вагонов и иметь порядка 800 мест. Билеты предлагалось купить только на сайте Украинских железных дорог. Продажи открылись в четверг. Согласно данным на сайте Украинских железных дорог, поезд номер 906 отправится из Киева в 18.36 в пятницу и прибудет в Москву 28 марта утром. Он привезёт на Родину россиян.

В обратном направлении под номером 905 состав с украинцами отправится из Москвы в тот же день в 19.35 и прибудет в Киев утром 29 марта.

Поезд проследует без остановок в пути. В РЖД отмечали, что в пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.