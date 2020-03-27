МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Второй участок Некрасовской линии московского метрополитена должны открыть для пассажиров 27 марта.

Открытие отрезка подземки в прошлые выходные анонсировал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Тогда чиновник говорил, что ветка "полностью готова и находится на финальных стадиях подготовки". Технический пуск участка состоялся еще в начале января 2020 года.

Первый отрезок линии, которая на карте метро обозначена розовым цветом, открыли 3 июня прошлого года. Его протяженность составила 7,9 километра, и он включил в себя четыре станции: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

На втором отрезке, после запуска которого Некрасовская ветка заработает полноценно, находится Косино, а также пять новых станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная".

Особенность этого участка длиною в 11,7 километра заключается в том, что частично он прокладывался с использованием нового для России метода метростроительства: с помощью большого 10-метрового тоннелепроходческого щита, который позволяет разместить в одном тоннеле два пути.

Полный запуск ветки не только позволит соединить подмосковные Люберцы и московский район Некрасовка, находящийся за МКАД, с девятью районами столицы в трех административных округах, но и разгрузит юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии метро и снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, включая Лермонтовский и Рязанский проспекты, а также Носовихинское шоссе.

Кроме того, появятся пять новых опций для пересадки между станциями подземки, Московского центрального кольца (МЦК) и Московской железной дороги. Например, со станции метро "Нижегородская" можно будет пересесть на одноименную станцию МЦК, железнодорожную платформу Горьковского направления МЖД "Карачаево" и Большую кольцевую линию. В итоге эта станция станет одним из крупнейших транспортных узлов не только в Москве, но и в Европе.

Власти Москвы надеются, что за счет запуска розовой линии метро время в пути на этом направлении с использованием метро сократится на 20 минут.

При строительстве станций второго отрезка Некрасовской линии метростроители использовали разные архитектурных стили. Так, станция "Юго-Восточная" оформлена в стиле среднеазиатских дворцов: ее потолок украшен плафонами в виде куполов минаретов, а разделительная стена между платформами напоминает перевернутые арки с зубцами. На станции "Окская" создали иллюзию реки с кругами на поверхности воды, архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица, названная в честь реки Оки.

"Стахановскую" оформили в стиле конструктивизма, а "Нижегородская" выполнена в стиле конструктора LEGO. В свою очередь колонны и светильники на "Авиамоторной" повторяют форму деталей самолета, потолки в вестибюле создают ощущение воздушных потоков.