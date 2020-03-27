АНКАРА, 27 мар /ПРАЙМ/. Турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о том, что Турция прекращает авиасообщение с зарубежными странами из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил ранее в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, количество выявленных зараженных коронавирусом в стране возросло за сутки более чем на 2000 — до 5698, число умерших — до 92 случаев.

"Сегодня мы приняли новый пакет мер с целью спокойствия и во имя будущего нашего народа. Международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки необходимо получить разрешение у губернаторов, это касается в первую очередь 30 крупных городов. В компаниях будет работать минимальный штат персонала. Мы продолжаем находиться дома, самоизолироваться", — заявил Эрдоган в своем обращении к нации.

Он добавил, что 42 человека в стране излечены от коронавируса, 344 находятся в реанимации.

Ранее турецкие власти объявили о закрытии кафе, ресторанов, бассейнов, бань, парикмахерских, спортзалов, парков, торговых центров (кроме продуктовых супермаркетов), а также о запрете всех массовых мероприятий, в том числе коллективных молитв в мечетях. Гражданам старше 65 лет было запрещено покидать свои дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.