ТАШКЕНТ, 28 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит чартерным рейсом еще 47 россиян из Ташкента в Санкт-Петербург после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

К утру субботы число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 104, два пациента скончались. Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан организуют чартеры на родину.

"Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 28 марта из Ташкента в Санкт-Петербург в 18.18 (16.18 мск). На борту – 47 граждан России", — сказал представитель посольства. По его словам, это первый чартер из столицы Узбекистана в северную столицу РФ. Ранее чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways, в основном, летали в Москву, один рейс также был совершен в Новосибирск.

По данным дипмиссии, на сегодняшний день чартерными авиарейсами на родину было доставлено 2461 россиян после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.