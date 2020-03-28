МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Специальный поезд с гражданами Украины, организованный на фоне распространения нового типа коронавируса, отправился в субботу из Москвы в Киев, передаёт корреспондент РИА Новости с Киевского вокзала.

Этот состав с номером 906 утром в субботу привёз с Украины россиян на Киевский вокзал. В обратном направлении он следует под номером 905. Билеты продавались на сайте Украинских железных дорог.

Пассажиров на поезд пропускали через отдельный изолированный проход: он был сделан чуть ниже 15-го пути, с которого отправлялся состав. Никакой толпы или давки не было. Люди с чемоданами спокойно проходили к вагонам. Некоторые пассажиры по дороге в поезд подходили к ограде и обнимались с провожающими, кто-то держался за руки, кто-то разговаривал.

Время в пути составит 12 часов 57 минут. Поезд прибудет в Киев утром в воскресенье.

Представитель РЖД ранее сообщил РИА Новости, что поезд проследует без остановок, а в пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотры, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинев. Курсировали лишь составы Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ. Однако в связи с COVID-19 курсирование и этих поездов было остановлено.

Правительство РФ поручило из-за коронавируса организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины из России на родину и россиян с Украины. РЖД в день опубликования поручения сообщили, что спецпоезд для вывоза россиян согласован.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.