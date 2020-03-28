ТАШКЕНТ, 28 мар /ПРАЙМ/. Власти Узбекистана приняли решение с 30 марта до 20 апреля закрыть все аэропорты и полностью остановить авиасообщение, сообщает в субботу оперативный штаб при правительстве.

К утру субботы число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 104, два пациента скончались. Власти с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуют чартеры на родину.

"С 00.01 30 марта (22.01 29 марта мск) 2020 года до 00.01 часов 20 апреля (22.01 19 апреля) 2020 года все аэропорты Узбекистана приостанавливают свою работу и полностью прекращается авиасообщение", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

По его данным, это решение принято специальной комиссией по предупреждению распространения коронавируса.

Ранее в российском посольстве в Узбекистане РИА Новости сообщили, что на сегодняшний день чартерными авиарейсами на родину доставлен 2461 россиянин после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.