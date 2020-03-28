ТАШКЕНТ, 28 мар /ПРАЙМ/. Власти Узбекистана приняли решение с 30 марта до 20 апреля разрешить движение автотранспорта внутри страны только по специальным разрешениям из-за распространения нового коронавируса COVID-19, сообщает в субботу оперативный штаб при кабмине страны.

К утру субботы число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 104, два пациента скончались. Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов.

"С 6.00 (4.00 мск) 30 марта 2020 года до 0.01 20 апреля (22.01 мск 19 апреля) 2020 года автотранспортным средствам будет разрешено перемещаться между регионами, в городах Ташкенте и Нукусе (столица автономии Каракалпакстан – ред.), а также в областных центрах на основании специальных разрешений (стикеров)", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято специальной республиканской комиссией по предупреждению распространения коронавируса в стране

Разрешения будут выдаваться на перевозку продуктов питания, медикаментов и медицинских изделий, а также для личных транспортных средств работников, занятых на постоянной работе в этих организациях, отметили в штабе. Сотрудники юридических компаний и физические лица будут въезжать на работу в Ташкент, Нукус и областные центры страны на автобусах и микроавтобусах централизованным способом, добавили в штабе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.