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МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Прилет россиян из-за рубежа в Москву будет осуществляться только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, в аэропорты иных субъектов — не более 200 человек в сутки, сообщает Росавиация.

"Решением оперативного штаба правительства РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции при организации вывоза российских граждан из иностранных государств приняты следующие временные ограничения. Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт "Шереметьево" с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки; прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах РФ, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что с 20 марта по 30 марта в РФ вернулось 155,8 тысячи граждан России, в том числе почти 15 тысяч из стран, с которыми воздушное сообщение прекращено или ограничено. Двадцать девятого марта выполнено 66 чартерных рейсов из иностранных государств в Россию, перевезено 8,1 тысячи российских граждан. Тридцатого марта российскими авиакомпаниями запланировано 40 чартерных рейсов, 32 из которых — в московские аэропорты.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.

Многие страны из-за пандемии коронавируса закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.