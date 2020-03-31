МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила более 60 рейсов из-за введённых ограничений по количеству прилетающих в московский аэропорт "Шереметьево" пассажиров, 31 марта — 2 апреля будет выполнять по 2-3 чартера в день, сообщается на сайте компании.

"В связи с введёнными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт "Шереметьево" (не более 500 человек в сутки), отменяются следующие рейсы…"- говорится в сообщении.

Далее идёт список из 62 рейсов, как из-за рубежа в "Шереметьево", так и из него за рубеж.

"Аэрофлот" 31 марта выполнит рейсы Москва-Дели и Бангкок-Москва, "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") — Денпасар-Москва. 1 апреля запланированы рейсы "Аэрофлота" Дели-Москва и "России" — Монастир-Москва. 2 апреля "Аэрофлот" выполнит рейсы Москва-Лондон и Лондон-Москва, "Россия" — Коломбо-Москва.