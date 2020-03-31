АЛМА-АТА, 31 мар /ПРАЙМ/. Аэропорты Нур-Султана и Алма-Аты с 1 апреля приостановят прием всех международных авиарейсов, сообщил республиканский оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В Казахстане подтверждено 325 случаев коронавируса, один из них с летальным исходом. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин. С 30 марта на карантин закрыты еще шесть городов: Атырау, Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай. Ряд областей также вводят ограничительные карантинные меры.

"С 00.00 часов 1 апреля (21.00 мск 31 марта — ред.) аэропорт Нур-Султана приостановит прием всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов. Также с 1 апреля прием рейсов прекращается и в Алматы", — говорится в сообщении штаба.

Согласно информации, с этого дня международные пассажирские авиарейсы будут перенаправляться в другие аэропорты Казахстана.

Мера предпринята в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.