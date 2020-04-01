МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. "Аэроэкспресс" с 1 апреля в связи с уменьшением количества авиарейсов в аэропортах Москвы из-за коронавируса отменил несколько рейсов ранним утром и поздним вечером в "Шереметьево" и "Домодедово", а также сократил периодичность курсирования поездов во все столичные аэропорты до одного раза в час, сообщила компания.

С 1 апреля отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" в 0.05 и 0.35, а также из аэропорта "Шереметьево" на Белорусский вокзал в 0.15 и 0.42. Временно отменены поезда, следующие с Павелецкого вокзала в аэропорт "Домодедово" в 0.01, 0.30 и 5.30, а также из аэропорта "Домодедово" на Павелецкий вокзал в 0.01, 0.30 и 5.14.

Таким образом, первый поезд с Белорусского вокзала будет отправляться в 5.35, из аэропорта "Шереметьево" в 5.15, а с Павелецкого вокзала и из аэропорта "Домодедово" – в 6.00.

Что касается сокращения частоты курсирования, то поезда "Аэроэкспресс" в аэропорт "Шереметьево" с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час в 05 минут, начиная с 6.05 до 23.05 включительно. Из аэропорта "Шереметьево" – каждый час в 15 минут с 5.15 до 23.15 включительно.

На Домодедовском и Внуковском направлениях отправление аэроэкспрессов будет происходить каждый час в 00 минут. Между аэропортом "Домодедово" и Павелецким вокзалом поезда будут отправляться в обе стороны ежечасно с 6.00 до 23.00 включительно. Между аэропортом "Внуково" и Киевским вокзалом – с 6.00 до 0.00 включительно.

"Аэроэкспресс" выполняет все необходимые дезинфекционные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения инфекции, отмечали в компании.

Срок действия всех электронных билетов на "Аэроэкспресс", приобретенных в период с 1 февраля 2020 года, продлен до 31 декабря 2020 года.