МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса с 1 апреля закрывает уже третий терминал.

"Шереметьево" 20 марта уже закрыл два терминала — E и C. Теперь закрыт и терминал D. С 1 апреля рейсы будут обслуживаться только в терминалах В (внутренние) и F (международные).

На данный момент "Шереметьево" фактически остаётся единственным аэропортом столицы, принимающим зарубежные рейсы. Россия с 31 марта сократила количество чартеров для вывоза россиян из-за рубежа, а также установила ограничения по количеству прибывающих пассажиров. Теперь прилет россиян из иностранных государств в Москву будет осуществляться только через "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, в аэропорты иных субъектов — не более 200 человек в сутки.

Многие страны из-за пандемии коронавируса закрыли границы и ограничили авиасообщение. Вследствие этого авиаперевозки во всем мире значительно снизились.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.