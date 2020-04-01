ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр /ПРАЙМ/. Прямой скоростной поезд "Ласточка" между Екатеринбургом и Курганом начинает курсировать 1 апреля, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

На первом этапе расписание "Ласточки" будет соответствовать расписанию поезда №851/852, который сейчас ходит на данном направлении. Из Кургана поезд будет отправляться ежедневно в 06.45 (04.45 мск), время в пути составит 5 часов 22 минуты. Обратно поезд будет отправляться в 18.50 (16.50 мск).

На маршруте будут действовать все виды льгот, установленные для пассажирских поездов дальнего следования, уточняет СвЖД.