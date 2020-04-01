ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр /ПРАЙМ/. Генеральный директор сахалинской авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик считает актуальным обращение члена Совета Федерации от Магаданской области Анатолия Широкова к премьеру Михаилу Мишустину о поддержке дальневосточных авиакомпаний в связи с распространением коронавируса. Об этом он заявил РИА Новости в среду.

Ранее сообщалось, что сенатор обратился к премьеру с просьбой включить дальневосточные авиакомпании в перечень системообразующих организаций российской экономики, а также принять дополнительные меры по их поддержке в связи с распространением коронавируса.

"Пандемия, естественно, отразилась и на деятельности нашего предприятия. Например, пассажиропоток у нас снизился почти на 40%. А ведь количество персонала и флот компании рассчитаны на полную нагрузку, объем которой существенно упал в связи с ограничением регулярных рейсов на ряде направлений. В целом, "Аврора", как и коллеги в макрорегионе, оказалась в экономически критической ситуации", — отметил собеседник агентства.

По мнению Сухоребрика, без поддержки государства — в том числе налоговых послаблений и финансовых инъекций — многие региональные авиакомпании могут обанкротиться.

"Отмена международных рейсов не привела к остановке работы нашей компании: мы продолжаем полеты на межрегиональных и региональных направлениях", — заключил гендиректор авиакомпании "Аврора".