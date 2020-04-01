ВЛАДИВОСТОК, 1 апр /ПРАЙМ/. Многие перевозчики отменили на неделю внутрикраевые автобусные рейсы из-за малого числа пассажиров на фоне введения режима самоизоляции, сообщил РИА Новости представитель Примвокзала.

Власти региона во вторник сообщили, что в Приморье вводится режим полной самоизоляции. Всего в крае подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом. Все они — завозные, пациенты прибыли из Мексики и стран Европы. Во вторник выписали первого пациента.

Согласно расписанию на сайте Примвокзала, в среду отменены 48 автобусных рейсов по краю.

"Такое число отмен — из-за малого количества пассажиров, что, в свою очередь, связано с введением режима самоизоляции и режима повышенной готовности. Из-за этого перевозчики закрывают рейсы, так как нет пассажиров. Пока большинство закрывают на неделю, дальше будет видно по ситуации", — сказал собеседник.

Кроме того, по данным мэрии, пассажиропоток на городском транспорте во Владивостоке с начала недели сократился на 50%, поэтому решено уменьшить число автобусов на маршрутах.

"Общественный транспорт Владивостока перешел на график выходного дня. Решение об этом принято в управлении транспорта администрации города после изучения пассажиропотока, который с начала недели сократился более чем на 50% у всех автоперевозчиков. Электротранспорт работает в обычном режиме", — говорится в сообщении мэрии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.