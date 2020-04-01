ЯКУТСК, 1 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Полярные авиалинии" сообщила, что из-за коронавируса вернула якутянам порядка 29 миллионов рублей за ранее приобретенные авиабилеты.

Ранее сенатор от Магаданской области Анатолий Широков обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой включить дальневосточные авиакомпании, в том числе "Полярные авиалинии", в перечень системообразующих организаций российской экономики и принять дополнительные меры по их поддержке в связи с распространением коронавируса. Широков отмечает, что эти предприятия могут оказаться в кризисном положении, что в итоге скажется и на жителях, и на экономике региона.

В пресс-службе авиакомпании РИА Новости сообщили, что в феврале-марте наблюдалось снижение коммерческой загрузки на 7% от плана, снизился и производственный налет.

"Кроме того, авиакомпания осуществила по заявлениям пассажиров, которые ранее приобрели авиабилеты, вынужденный возврат на общую сумму порядка 29 миллионов рублей. Возврат был осуществлен без каких-либо штрафных санкций", — отметили в пресс-службе.

По информации "Полярных авиалиний", их сотрудники, которые не задействованы в осуществлении полетов и инженерном обслуживании, переведены на дистанционную работу. "Сокращений личного состава, как и предоставление недоплачиваемых отпусков, не планируется", — добавили в авиакомпании.

"Полярные авиалинии" занимаются пассажирским и грузовыми перевозками по Якутии, а также полетами по ликвидации ЧС и тушению лесных пожаров и санитарными рейсами. Кроме того, она осуществляет социально-значимые перевозки в арктических и центральных улусах республики.