СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр /ПРАЙМ/. Движение пригородных поездов по маршруту "Керчь-Анапа" прекращено с 2 по 14 апреля в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, говорится во внесенных изменениях в указ главы республики Крым о введении режима повышенной готовности.

"Установить, что со 2 апреля по 14 апреля 2020 года полностью ограничивается движение пригородных поездов по маршруту "Керчь-Анапа-Керчь", — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.

По последним данным, в Крыму выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. В соседнем субъекте – городе федерального значения Севастополе – пять. При этом в Севастополе введен режим всеобщей самоизоляции населения с 1 апреля, а в Крыму – карантин с 2 апреля.