ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апр /ПРАЙМ/. Железнодорожники Сахалина за первый квартал 2020 года на треть увеличили объем перевозимых грузов с соблюдением всех мер по недопущению распространения коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба дальневосточного филиала РЖД.

"Погрузка грузов на Сахалине увеличилась на 95 тысяч тонн (+33% к аналогичному периоду 2019 года)", — говорится в пресс-релизе.

По информации ДВЖД, островной филиал РЖД основное внимание уделяет перевозке топливно-энергетических ресурсов, имеющих стратегическое значение для обеспечения Сахалина. Ежесуточно на Сахалинской ГРЭС-2, примыкающей к железнодорожной станции Ильинск, идет выгрузка составов с каменным углем, отгружаемым из Невельского района

"По восточному побережью острова — из порта Корсаков на крайнюю северную станцию Ноглики — систематически идет отгрузка цистерн с нефтепродуктами для обеспечения потребителей севера Сахалина. Показатель перевозки наливных грузов за первые три месяца года составил 14,9 тысячи тонны", — отмечается в документе.

Кроме того, стабильно продолжается транспортировка каменного угля со станции Победино в Невельск, откуда он морским транспортом отправляется на экспорт в страны АТР. По итогам первых трех месяцев 2020 года по островной магистрали перевезли 362,5 тысячи тонны угля.

"Без сбоев продолжается развоз по станциям назначения грузов, поступающих на Сахалин через паромную переправу Ванино — Холмск. В приоритете у островных железнодорожников доставка продовольствия, а также минеральных удобрений в адрес предприятий агропромышленного комплекса накануне предстоящей посевной кампании", — заключает пресс-служба ДВЖД.