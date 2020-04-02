МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. ФГУП "Росморпорт" объявил тендер на разработку рабочей документации, а также строительство и реконструкцию объектов федеральной собственности в селе Никольское на острове Беринга в Камчатском крае, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Разработка рабочей документации и выполнение работ по объекту "Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в селе Никольское", — значится в документации объекта закупки.

Срок завершения работ — 30 сентября 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей с НДС, это средства федерального бюджета.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11.00 мск 28 апреля. Рассмотрение заявок намечено на 29 апреля и на 7 мая.

По данным Росморпорта, проект предусматривает строительство грузопассажирского пирса и здания охраны, совмещенного с сезонным залом ожидания для пассажиров. Необходимость строительства объекта обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием существующего в селе Никольское причала. Новый пирс рассчитан на перевалку 15 тысяч тонн грузов и обслуживание до 15,8 тысячи человек в год. Он позволит принимать местные пассажирские и круизные суда, а также грузовые суда для снабжения товарами повседневного спроса, продуктами, горюче-смазочными материалами и стройматериалами населения села и обслуживания деятельности государственного природного биосферного заповедника "Командорский".